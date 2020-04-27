Meteo: in arrivo piogge
di Redazione
27/04/2020
A seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile in data odierna con indicazione di: "Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio regionale,
sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato dalla mattina di domani, martedì' 28.04.2020, e per le successive 12 ore sulle Zone di Allerta della Regione:
ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA su tutte le Zone di Allerta.
E’ stato altresì diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale. Per info: Numero Verde del CFR 800.276570
Fonte: Protezione Civile Lazio
