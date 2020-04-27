Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Meteo: in arrivo piogge

Redazione Avatar

di Redazione

27/04/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Meteo: in arrivo piogge

A seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile in data odierna con indicazione di: "Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio regionale,

sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato dalla mattina di domani, martedì' 28.04.2020, e per le successive 12 ore sulle Zone di Allerta della Regione:

ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA su tutte le Zone di Allerta.

E’ stato altresì diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale. Per info: Numero Verde del CFR  800.276570

Fonte: Protezione Civile Lazio

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Parte il consorzio Frosinone Alta Velocità

Articolo Successivo

Frosinone, Sindaco Ottaviani: la Tav, un sogno coltivato da 8 anni

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Ancora Allerta Gialla per precipitazioni per altre 12/18 ore

Ancora Allerta Gialla per precipitazioni per altre 12/18 ore

07/11/2021

Allerta Meteo da domani pomeriggio, 30 maggio, per criticità Idrogeologica e Idraulica

Allerta Meteo da domani pomeriggio, 30 maggio, per criticità Idrogeologica e Idraulica

29/05/2021

Meteo: Temporali fino a domani

Meteo: Temporali fino a domani

10/06/2020