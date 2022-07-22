Lago di Canterno: tutto pronto per la storica inaugurazione della pista ciclopedonale
di Redazione
22/07/2022
Lunedì 25 luglio 2022 si terrà la storica inaugurazione della Pista Ciclopedonale del Lago di Canterno alla presenza del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. La cerimonia si terrà al Fitness Park Area Playground della Riserva Naturale del Lago di Canterno Coordinate Gps: 41.746796170, 13.263402737. Il Programma dell’evento:
- Ore 18:15 arrivo del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (Pista Ciclopedonale, fronte Ristorante il Pescatore, Comune di Fumone-FR)
- Ore 18:30 taglio del nastro, inaugurazione e pedalata su un tratto della Pista Ciclopedonale (partenza dal Ristorante il Pescatore direzione boschetto e capanno dei Pescatori)
- Trasferimento all’Area playground e apertura Stand espositivi
- Ore 19:00 Saluti e interventi istituzionali
- Saluto di benvenuto del Sindaco di Fumone, Matteo Campoli
- Ore 20.10 Spettacolo “Versi di Noi - Reload“ presentato dalla Coop H- Anno Zero Onlus
- Ore 20:30 apertura Buffet degustazione prodotti tipici
- Ore 20:40 esibizione del Gruppo Folk del Comune di Fumone
- Ore 21:00 intrattenimento musicale ed esibizione dell’artista Martufello.
Apriamo con fiducia e consapevolezza un passaggio nella bellezza e biodiversità naturale. L’idea di realizzare una sentieristica anche ciclopedonale all’interno della Riserva Naturale del Lago di Canterno nasce dalla volontà di rendere osservabili e godibili le aree spondali del lago, e di attuare così il completamento di una rete di tracciati che si snodano nei territori dei Comuni di Fiuggi, Ferentino, Trivigliano, Torre Cajetani e Fumone per estendersi, grazie al tracciato ciclabile realizzato lungo il percorso dell’ex tratta ferroviaria Roma-Fiuggi, nel territorio dei Comuni di Acuto, Piglio, Serrone, per giungere ad ulteriori tracciati in territorio di Paliano e collegarsi ai percorsi in via di ultimazione nei Comuni di Genazzano e di Cave. La realizzazione delle opere oggetto di intervento potrà avere un effetto benefico sull’ambiente, tanto più che nell’elaborazione del progetto trovano spazio soluzioni volte a ridurre l’impatto dell'opera infrastrutturale sul territorio, garantendo la “continuità territoriale” in una zona caratterizzata da bellezze naturali con un alto potenziale di valorizzazione paesaggistica e culturale, che meritano a pieno titolo di essere apprezzate in maniera più estesa.
Ufficio Stampa Parco dei Monti Ausoni
