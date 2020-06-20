Caricamento...

L'Accademia Frosinone a corso Lazio contro il bullismo

Redazione Avatar

di Redazione

20/06/2020

L'Accademia Frosinone a corso Lazio contro il bullismo
La giunta Ottaviani, nell’ultima seduta settimanale, ha approvato la delibera relativa alla concessione degli impianti sportivi di Corso Lazio all’Accademia Frosinone Calcio per i Summer Camp, i campi scuola nell’ambito del progetto “No bulli”.
L’emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente, in particolare nella cosiddetta Fase 1, la possibilità di movimento e socializzazione dei bambini e dei ragazzi al di fuori del contesto domestico. Con la sospensione di tutte le attività sportive in presenza, è stata limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del proprio contesto per i più giovani, incidendo fortemente sulle condizioni di ordinario benessere psicofisico e relazionale dei minori. A questo scopo, l’amministrazione Ottaviani ha quindi inteso promuovere, con la concessione degli impianti, una iniziativa, come quella organizzata dall’Accademia, dall’alto livello sportivo sociale e aggregativo, oltre che educativo. Il progetto che combatte il bullismo e il cyberbullismo, all’interno del quale sono inclusi i campi scuola, ha ottenuto anche il Patrocinio della Regione Lazio.

Fonte: Comune di Frosinone

