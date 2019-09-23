Frosinone, Installati i nuovi attraversamenti pedonali

Proseguono gli interventi dell’amministrazione Ottaviani, mediante i settori afferenti alla Polizia Locale e ai lavori pubblici (servizio manutenzioni), coordinati rispettivamente dagli assessori Francesca Chappini e Fabio Tagliaferri, volti a facilitare la circolazione e, allo stesso tempo, permettere un transito in sicurezza di pedoni e au tomobilisti. In questa direzione, si inserisce anche l'installazione, in via sperimentale, dei nuovi passaggi pedonali rialzati in conglomerato bituminoso.

Nella mattinata di sabato, gli operai erano al lavoro in via Puccini (nei pressi della scuola secondaria di Primo Grado “Pietrobono”), dove è stato completato il montaggio del nuovo dispositivo, conformato in modo tale da non subire avvallamenti a seguito del transito di mezzi pesanti; è, inoltre, meno soggetto ad usura ed è più efficiente, dal momento che richiede interventi di manutenzione meno frequenti.