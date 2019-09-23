Frosinone, Installati i nuovi attraversamenti pedonali
di Redazione
23/09/2019
Proseguono gli interventi dell’amministrazione Ottaviani, mediante i settori afferenti alla Polizia Locale e ai lavori pubblici (servizio manutenzioni), coordinati rispettivamente dagli assessori Francesca Chappini e Fabio Tagliaferri, volti a facilitare la circolazione e, allo stesso tempo, permettere un transito in sicurezza di pedoni e automobilisti. In questa direzione, si inserisce anche l'installazione, in via sperimentale, dei nuovi passaggi pedonali rialzati in conglomerato bituminoso.
Nella mattinata di sabato, gli operai erano al lavoro in via Puccini (nei pressi della scuola secondaria di Primo Grado “Pietrobono”), dove è stato completato il montaggio del nuovo dispositivo, conformato in modo tale da non subire avvallamenti a seguito del transito di mezzi pesanti; è, inoltre, meno soggetto ad usura ed è più efficiente, dal momento che richiede interventi di manutenzione meno frequenti.
Nel corso della prossima settimana, i nuovi passaggi pedonali rialzati, dotati di una vernice speciale, mista a resine particolari (che ne permetteranno un’alta visibilità, oltre che una maggiore durata nel tempo), saranno completati anche in via Marittima (uno nei pressi del Parco Matusa e uno posizionato nelle vicinanze del plesso “Campo Coni”), in via Marco Tullio Cicerone (villa comunale) e in via Casilina nord. I dispositivi stradali di nuova generazione, dunque, assicureranno un transito in sicurezza per pedoni e automobilisti, oltre a garantire performance migliori sotto il profilo della affidabilità e del risparmio.
Fonte: Comune di Frosinone
Articolo Precedente
Frosinone, Maxi perquisizione in carcere: trovati cellulari, penne usb, frutta macerata per realizzare grappa: i risultati
Articolo Successivo
Frosinone in danza: il contest al Nestor