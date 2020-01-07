Frosinone, Un… Rompiballe a teatro

ana Piedimonte, Ariele Vincenti. Regia Pistoia-Triestino.

Dopo il grande successo de “La cena dei cretini”, ecco ancora la coppia Pistoia-Triestino alle prese con un’altra esilarante creazione di Francis Veber. L’intreccio della commedia è travolgente: un aspirante suicida per amore e un killer si trovano ad occupare due stanze comunicanti in un hotel, il primo per porre fine ai propri giorni ed il secondo per porre fine ai giorni di qualcun altro dalla finestra della sua stanza. Ma il suo piano sarà sconvolto, appunto, dal “rompiballe” suicida.

Attorno ai due protagonisti, ruotano altre quattro figure magnificamente tratteggiate dall’autore: la ex moglie dell’aspirante suicida, il nuovo compagno della medesima, il cameriere dell’hotel e uno stravagante poliziotto. Tra risate e colpi di scena, “Il rompiballe” riafferma il talento di Veber nel costruire commedie mai banali e capaci di regalare emozioni e grande divertimento. I biglietti si possono acquistare presso il teatro comunale Nestor (348 7749362; [email protected] ) e sul circuito ticketone.it. Per informazioni, inoltre, è possibile contattare l’ufficio comunale cultura al numero 0775/2656586; [email protected]

Prosegue, con grande successo di pubblico, il cartellone della stagione di prosa autunnale, organizzata dall’amministrazione Ottaviani in collaborazione con l’Atcl e con il contributo della Banca Popolare del Frusinate. Mecoledì 8 gennaio, alle 21, il teatro comunale Nestor ospiterà lo spettacolo dal titolo “Il rompiballe”, di Francis Veber; con Paolo Triestino e Nicola Pistoia, e la partecipazione di Simone Colombari, Antonio Conte, Lored

Fonte: Comune di Frosinone