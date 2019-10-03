Frosinone, Solidiamo: tocca alle scuole medie.

In tutto, le scuole hanno segnalato 215 ragazzi come aventi diritto al riconoscimento. Nel corso dei due appuntamenti – lo scorso sabato 28 settembre, infatti, sono stati protagonisti gli istituti di istruzione superiore - saranno stati premiati, dunque, in tutto circa 1.000 studenti.

Anche quest'anno - ha dichiarato il sindaco, Nicola Ottaviani - l'amministrazione comunale di Frosinone, unica in Italia, è promotrice di una iniziativa che mette al proprio centro il merito e la solidarietà, mediante il taglio del 50% dei gettoni e delle indennità del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali. Il progetto Solidiamo, infatti, è nato nel 2012 con l'intento di attuare, concretamente, una considerevole riduzione dei costi della politica, finanziando così borse di studio e premi per i giovani residenti nel capoluogo (con la sezione "FormAzione") e attività culturali a favore degli anziani e delle persone con disabilità. E anche quest'anno, saremo felici di premiare i giovanissimi studenti che, spesso a prezzo di grandi sacrifici, propri e dei loro genitori, hanno portato brillantemente a termine un ciclo formativo, a cui hanno contribuito, significativamente, dirigenti, corpo docente e anche personale Ata. Grazie agli strumenti da loro forniti ai ragazzi, questi ultimi hanno appreso quale sia la libertà più grande: studiare, coltivando la curiosità come uno strumento per conoscere il mondo, tendendo sempre una mano a chi è rimasto indietro. La cerimonia di consegna delle borse di studio e dei premi nell'ambito del progetto Solidiamo FormAzione, per gli alunni degli Istituti Comprensivi, si terrà sabato 5 ottobre 2019 nei seguenti orari: Primo turno ore 09.00 - Comprensivo 2 (Pietrobono) - Comprensivo 3 (Ricciotti) Secondo turno ore 11.30 - Comprensivo 4 (Campo Coni) - Comprensivo 1 (Aldo Moro) Fonte: Comune di Frosinone

Si chiuderà sabato 5 ottobre, presso l'auditorium Paris del Conservatorio di Frosinone, l'edizione 2019 del progetto “Solidiamo - FormAzione”, con la cerimonia di consegna di borse di studio e premi agli studenti dei comprensivi più meritevoli, residenti nel capoluogo. Saranno assegnati 56 borse di studio e 159 premi (che prevedono l’ingresso gratuito al teatro comunale Nestor e abbonamenti allo stadio comunale “Benito Stirpe”).