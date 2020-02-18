Frosinone, Scuole a lezione di Radeca e Championnet

ll'amministrazione Ottaviani – prevede, inoltre, per venerdì 21, alla Casa della Cultura, gli spettacoli teatrali “Nel mezzo di dieci notti di fine Quaresima” a cura dell'Istituto comprensivo Frosinone 3 (ore 20) e “Un Cabbarè di Atto V” della Compagnia "Atto 1°” (alle 21).

Sabato 22 si terrà, alla Villa comunale dalle 21, il tradizionale veglione mascherato di beneficenza (pro Casa dell'Amicizia di Ceccano) “Gran Ballo del Generale”, con spazio dedicato all'animazione per i bambini. Domenica 23 febbraio ore 15:30, alla Casa della Cultura, sfileranno le mascherine, circondate dalle esibizioni di clownerie e giocolerie. Lunedì 24 febbraio, ore 15, in scaletta la Festa del “Carnevale in Famiglia” (Itinerante): il Generale Championnet incontra le Case Famiglia della città. Il clou dei festeggiamenti è previsto per martedì grasso: ore 13:00, sfilata dei carri allegorici nella parte bassa della città, mentre alla stessa ora si terrà, a largo Turriziani, “Il party Limited Edition”, una coinvolgente festa in piazza. Ore 14, centro storico, Festa della Radeca; piazza Garibaldi vedrà di nuovo la “radecata delle Criature”; sfilata dei carri allegorici.

Sono iniziate questa mattina e si concluderanno sabato 22 febbraio, le visite guidate delle scolaresche presso il museo storico del Carnevale. I giovanissimi studenti potranno così scoprire la storia e le curiosità del Carnevale storico Frusinate, una delle più importanti manifestazioni a livello nazionale. Il programma dei festeggiamenti - che durerà, anche quest'anno, più di una settimana, così come fortemente voluto da

Fonte: Comune di Frosinone