Frosinone, Sabato assemblea del Forum dei Giovani

che avverranno comunque con la supervisione informatica del Ced comunale, di cui è responsabile l’ing. Sandro Ricci.

Diversi i punti all’ordine del giorno, così come comunicato dal residente, Michele Scaccia: si discuterà, tra l’altro, della presentazione di progetti a favore del territorio mediante bandi e finanziamenti ad hoc, di comunicazione e pagine social e della costituzione di una associazione giovanile Forum dei Giovani Frosinone. Il Forum dei Giovani è un organismo rappresentativo di partecipazione dei giovani alla vita e alle istituzioni democratiche locali che mira a creare le condizioni favorevoli ad un dialogo tra l’ente locale e i giovani, permettendo a questi ultimi, e ai loro rappresentanti, di essere protagonisti, con pieno diritto, delle politiche che li riguardano. Il Forum assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi di governo comunali, collaborando nella definizione degli obiettivi e dei programmi concernenti le Politiche Giovanili di competenza dell’Amministrazione Comunale; contribuisce, con proprie proposte, alla fase di impostazione delle decisioni che gli organi di governo comunali dovranno assumere su temi di interesse giovanile; promuove le iniziative pubbliche e di volontariato in materia di Politiche Giovanili in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Fonte: Comune di Frosinone