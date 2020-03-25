Frosinone, Partita sanificazione del Comune nei palazzi
25/03/2020
Sono iniziati già da lunedì gli interventi, effettuati dall'amministrazione comunale, di sanificazione ed igienizzazione delle singole aree private, con particolare riferimento alle zone condominiali, ai servizi comuni (ascensori o volumi di servizio promiscui), e a singoli appartamenti in cui sono stati riscontrati casi di diffusione del virus o dove sono state disposte le quarantene da covid-19. Gli interventi rientrano nell’ambito del servizio dedicato, istituito dal sindaco, Nicola Ottaviani, con assoluta gratuità per gli utenti, in occasione del periodo più critico dell'emergenza epidemiologica. L’igienizzazione è compiuta proprio per venire incontro alle esigenze delle persone direttamente investite dalla problematica sanitaria, oltre che dei cittadini che dovessero risiedere nelle vicinanze di tali luoghi: allo scopo, è attivo, presso la Protezione Civile del Comune di Frosinone, un numero telefonico, per richiedere l'intervento di sanificazione e di igienizzazione (0775-2656775), contattabile h24, attraverso gli operatori che potranno fornire la completa assistenza del caso, valutando, insieme alle autorità preposte, ogni singola segnalazione, per la predisposizione delle relative modalità di intervento.
Fonte: Comune di Frosinone
