Frosinone, Partita sanificazione del Comune nei palazzi

rano nell’ambito del servizio dedicato, istituito dal sindaco, Nicola Ottaviani, con assoluta gratuità per gli utenti, in occasione del periodo più critico dell'emergenza epidemiologica.

L’igienizzazione è compiuta proprio per venire incontro alle esigenze delle persone direttamente investite dalla problematica sanitaria, oltre che dei cittadini che dovessero risiedere nelle vicinanze di tali luoghi: allo scopo, è attivo, presso la Protezione Civile del Comune di Frosinone, un numero telefonico, per richiedere l'intervento di sanificazione e di igienizzazione (0775-2656775), contattabile h24, attraverso gli operatori che potranno fornire la completa assistenza del caso, valutando, insieme alle autorità preposte, ogni singola segnalazione, per la predisposizione delle relative modalità di intervento.

Sono iniziati già da lunedì gli interventi, effettuati dall'amministrazione comunale, di sanificazione ed igienizzazione delle singole aree private, con particolare riferimento alle zone condominiali, ai servizi comuni (ascensori o volumi di servizio promiscui), e a singoli appartamenti in cui sono stati riscontrati casi di diffusione del virus o dove sono state disposte le quarantene da covid-19. Gli interventi rient

Fonte: Comune di Frosinone