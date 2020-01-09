Caricamento...

Frosinone, Ok i controlli su impianti termici

Redazione Avatar

di Redazione

09/01/2020

A seguito delle verifiche effettuate dai tecnici dell’ufficio comunale lavori pubblici e manutenzioni, coordinati dall’assessore Fabio Tagliaferri, si comunica che, relativamente all'istituto Aldo Moro è stato completato il lavoro di sostituzione del componente tecnico in avaria, giunto in nottata tramite un corriere dall'azienda di commercializzazione in Italia. Domani, giovedì 9 gennaio, riprenderanno regolarmente le lezioni. L’ufficio di via Fabi sta, inoltre, monitorando costantemente lo stato di tutti gli impianti termici di competenza per rilevare ogni eventuale problematica connessa al funzionamento di tutti gli impianti comunali, sia negli istituti di istruzione, sia negli altri, pubblici, destinati ad attività diverse, in ragione delle basse temperature che, in questi giorni, generano notevoli criticità.

Fonte: Comune di Frosinone

