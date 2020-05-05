Frosinone, Numero verde per la pubblica illuminazione con interventi in 12 ore

L’assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni, coordinato da Fabio Tagliaferri, ribadisce che è a disposizione dell’intera cittadinanza il numero verde di Engie, 800 91 2600, attivo 24/24 per 365 giorni l’anno, per segnalare eventuali problemi relativi alla pubblica illuminazione. Proprio grazie alla segnalazione diretta al numero verde, che agisce in modalità call center, i tempi di intervento in reperibilità sono stati dimezzati da 24 a 12 ore. L’amministrazione Ottaviani, già da qualche anno, ha riqualificato totalmente il parco di pubblica illuminazione della città con tecnologie a led di ultima generazione, a beneficio della sicurezza dei cittadini e del risparmio per le casse comunali, con l'attuazione di interventi mirati, anche, ad aumentare il decoro del paesaggio, delle piazze e degli altri luoghi di pubblica frequentazione.

Fonte: Comune di Frosinone