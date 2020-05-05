Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Numero verde per la pubblica illuminazione con interventi in 12 ore

Redazione Avatar

di Redazione

05/05/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Numero verde per la pubblica illuminazione con interventi in 12 ore
L'istituzione del numero vede, per la segnalazione immediata dei guasti da parte della popolazione, relativamente al servizio della pubblica illuminazione su piazze e strade comunali, ha reso possibile, anche nel periodo dell'emergenza Covid-19, la riattivazione della singola lampada in appena 12 ore.
L’assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni, coordinato da Fabio Tagliaferri, ribadisce che è a disposizione dell’intera cittadinanza il numero verde di Engie, 800 91 2600, attivo 24/24 per 365 giorni l’anno, per segnalare eventuali problemi relativi alla pubblica illuminazione. Proprio grazie alla segnalazione diretta al numero verde, che agisce in modalità call center, i tempi di intervento in reperibilità sono stati dimezzati da 24 a 12 ore. L’amministrazione Ottaviani, già da qualche anno, ha riqualificato totalmente il parco di pubblica illuminazione della città con tecnologie a led di ultima generazione, a beneficio della sicurezza dei cittadini e del risparmio per le casse comunali, con l'attuazione di interventi mirati, anche, ad aumentare il decoro del paesaggio, delle piazze e degli altri luoghi di pubblica frequentazione.

Fonte: Comune di Frosinone

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Cimitero: 600 ingressi senza criticità

Articolo Successivo

Frosinone, Parchi e giardini: si riapre con accessi limitati

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023