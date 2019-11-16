Frosinone, Nova palestra per la scuola Maiuri

namento per la sicurezza in fase esecutiva, relativamente ai lavori di ristrutturazione della palestra della scuola primaria "Maiuri".

La scuola primaria con sede in viale Tevere sarà dotata di una palestra nuova: l’amministrazione Ottaviani, dopo aver inoltrato diverse richieste di finanziamento, ha infatti ottenuto un contributo di un milione di euro per la struttura deputata all’attività fisica dei piccoli alunni. Il Comune intende espletare, quindi, una indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di manifestazione d'interesse da parte di professionisti o gruppi temporanei di professionisti qualificati, eventualmente da consultare per il conferimento dell'incarico in oggetto, da invitare a successiva procedura negoziata.

Il costo complessivo dei servizi tecnici da affidare nell'ottica di un appalto integrato è sulla base dell'attuale stato di avanzamento dell'iter progettuale ammonta ad euro 97.385,75. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a mezzo servizio postale, corriere, pec ( [email protected] ) o consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell'ente (piazza VI dicembre) entro il giorno 28 novembre alle 13 e dovranno contenere i modelli A, B, C, D, E, allegati all'avviso (disponibile anche su www.comune.frosinone.it) e la copia fotostatica leggibile del documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori del modello A. Sul plico dovrà essere inserita la seguente dicitura:

Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di aggiornamento della progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ai sensi degli artt. 23 e 24 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. finalizzata a un appalto integrato, nonché direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva relativamente, all’intervento: Lavori di ristrutturazione della palestra della scuola primaria “Amedeo Maiuri”. CUP: E41F9000160001.

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse incomplete nei dati oppure presentate da soggetti carenti di uno o più requisiti generali o tecnici. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il R.U.P., ing. Damiano Bauco, al numero 0775/2656242.

Il Comune di Frosinone, mediante l'assessorato ai lavori pubblici, coordinato dall’assessore Fabio Tagliaferri, ha pubblicato l'avviso per la presentazione, rivolta agli operatori economici, della manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento dell'incarico di aggiornamento del progetto definitivo e coordinamento per la sicurezza in fase progettuale finalizzati a un appalto integrato, nonché direzione lavori e coordi

Fonte: Comune di Frosinone