Frosinone, Mascherine in ogni casa: attività in completamento
di Redazione
11/04/2020
Con il progetto ‘Una mascherina per tutti’ – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – siamo riusciti ad arrivare nella estrema periferia urbana, attraversando le zone centrali della città, con una distribuzione che sta continuando anche nel weekend pasquale. I volontari della Protezione civile e gli operatori della De Vizia stanno ultimando, infatti, la consegna gratuita delle 30.000 mascherine che, oggi, costituisce un progetto unico nel suo genere in tutta Italia, a dimostrazione del fatto che, in Ciociaria, quando le cose non arrivano dall’alto, siamo abituati a realizzarle da soli, partendo dal basso.
Il Comune ha attivato anche un numero telefonico da contattare, esclusivamente via sms, in caso di disguidi o di mancati recapiti, che possono verificarsi laddove le cassette della posta risultino cumulative per più interni. Sarà sufficiente inviare un messaggio al 340 4240267, oppure scrivere all’indirizzo [email protected] per le segnalazioni, ricevendo ulteriore consegna a domicilio.
Fonte: Comune di Frosinone
