Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Maltrattamenti in famiglia: eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere

Redazione Avatar

di Redazione

18/02/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Maltrattamenti in famiglia: eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere
Nella giornata di ieri, gli uomini della Squadra Volante della Questura di Frosinone hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un trentanovenne. Il frusinate nei mesi scorsi era stato denunciato dalla madre per maltrattamenti in famiglia ed il Tribunale di Frosinone aveva emesso a suo carico un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, provvedimento più volte violato dallo stesso. La donna, esasperata da una lunga serie di prevaricazioni, alla fine aveva trovato la forza per denunciare il figlio, ma, nonostante il provvedimento, l’uomo ha reiterato i suoi comportamenti vessatori nei confronti della vittima. Infatti nella giornata del 7 febbraio scorso si è presentato più volte sia presso la residenza della genitrice che presso il negozio dove quest’ultima lavora, dove addirittura riusciva ad appropriarsi di alcune centinaia di euro, sottraendole dalla cassa. I giudici in composizione collegiale del Tribunale di Frosinone, constatata l’inefficacia del primo provvedimento emesso a carico del soggetto, ritenevano di aggravare la misura, ponendo lo stesso in custodia cautelare in carcere, al fine di preservare l’integrità della vittima.

Fonte: Questura di Frosinone

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Ottaviani: curiosa la difesa del 5G di Legambiente

Articolo Successivo

Unione Comuni Falvaterra: l'UGL a fianco delle lavoratrici: l'assemblea

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

22/07/2022

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

22/06/2022

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

08/11/2021