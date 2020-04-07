Frosinone, Madre e figli non divisi dal virus: il Comune ringrazia il Bambin Gesù
di Redazione
07/04/2020
La direzione sanitaria dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – ha dimostrato come, anche e soprattutto in questi momenti, il senso di umanità e la sensibilità sociale debbano prevalere sulla solita burocrazia. Permettendo, infatti, ad una madre residente in città di essere ricoverata insieme ai due figli, dopo un riscontro di positività al virus Covid-19, all’interno dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù, dove, normalmente, possono essere assistiti soltanto i minori, la direzione sanitaria del nosocomio della capitale ha mostrato grande concretezza ed encomiabile generosità. Un esempio sicuramente da seguire per tutti coloro che si cimentano, ogni giorno, con la responsabilità delle decisioni, che hanno un riverbero umano, e non con la solita polvere delle scartoffie.
Fonte: Comune di Frosinone
