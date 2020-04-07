Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Madre e figli non divisi dal virus: il Comune ringrazia il Bambin Gesù

Redazione Avatar

di Redazione

07/04/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Madre e figli non divisi dal virus: il Comune ringrazia il Bambin Gesù
La direzione sanitaria dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – ha dimostrato come, anche e soprattutto in questi momenti, il senso di umanità e la sensibilità sociale debbano prevalere sulla solita burocrazia. Permettendo, infatti, ad una madre residente in città di essere ricoverata insieme ai due figli, dopo un riscontro di positività al virus Covid-19, all’interno dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù, dove, normalmente, possono essere assistiti soltanto i minori, la direzione sanitaria del nosocomio della capitale ha mostrato grande concretezza ed encomiabile generosità. Un esempio sicuramente da seguire per tutti coloro che si cimentano, ogni giorno, con la responsabilità delle decisioni, che hanno un riverbero umano, e non con la solita polvere delle scartoffie.

Fonte: Comune di Frosinone

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Confagricoltura Frosinone: "Riportare l’agricoltura al centro dell’economia del paese"

Articolo Successivo

Frosinone, Accordo mobilità aree di crisi complesse: per l’Ugl poche luci e tante ombre

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023