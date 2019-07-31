Frosinone, Lo show di Marisa Laurito

rtente, creativo, colto come il Sud. Con lei, sarà sul palco Charlie Cannon, straordinario cantante solista, già collaboratore di importanti voci italiane ed internazionali (da Mina, Renato Zero, Zucchero, Ornella Vanoni ai Platters).

I due artisti, molto diversi tra loro, hanno avuto nella loro carriera grandi successi e differenti percorsi: saranno però uniti in questo concerto-spettacolo dalla stessa travolgente energia e ironia.

L’umore e la passione della gente del Sud saranno raccontati attraverso un viaggio nella musica.

Anche stasera, dunque, sempre con il prezioso contributo della Banca Popolare del Frusinate, la magia del teatro sotto le stelle di Frosinone regalerà un nuovo momento di aggregazione e di emozioni per giovani, famiglie, anziani.

Prosegue con successo l’edizione 2019 del Teatro tra le porte in piazza Valchera, la manifestazione organizzata dall’amministrazione Ottaviani, con ingresso sempre, rigorosamente, gratuito. Oggi, mercoledì 31 luglio alle 21.15, sarà la volta di “Nuie’ simme’ d’o’ Sud”, con Marisa Laurito e Charlie Cannon. La popolare attrice, showgirl, cantante e conduttrice televisiva sarà protagonista, dunque, di un concerto esuberante, vitale, dive

Fonte: Comune di Frosinone