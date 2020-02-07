Caricamento...

Frosinone, l'Associazione Codici segnala l'Enel all'antitrust

di Redazione

07/02/2020

L'Associazione Codici che attraverso l'Avv. Giammarco Florenzani, Segretario Provinciale di Frosinone, difende due consumatori Ciociari, ha presentato esposto all' Antitrust nei confronti di Enel Energia.
La società di vendita di elettricità e gas avrebbe dato mandato di recupero dei crediti verso dei consumatori dopo che aveva fatto addebitare agli stessi gli importi a debito attraverso CMor.
Si configurerebbe in tale maniera una grave pratica commerciale scorretta visto che la Società di vendita con tale comportamento ha ottenuto il pagamento sia dalla società subentrante che dagli ignari consumatori che contattati dal recupero credito avevano effettuato i pagamenti di quanto dovuto salvo poi vedersi addebitare le stesse cifre in bolletta come CMOR.
 Purtroppo questi comportamenti sono dovuti all'applicazione in fattura del CMOR " - dichiara l'Avv. Giammarco Florenzani, Segretario Provinciale di Codici - " e' sempre opportuno per i consumatori non effettuare pagamenti attraverso le agenzie di recupero crediti ma pagare direttamente la società di vendita o il successivo CMOR.
