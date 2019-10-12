Frosinone, La Notte Bianca della Cultura e della Musica

erritorio comunale.

La Notte Bianca, realizzata in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti e il Conservatorio "Refice" di Frosinone, con l'Iis Bragaglia e il supporto di Coldiretti (che metterà a disposizione dei visitatori gli stand di prodotti a km 0), si terrà in via Minghetti, corso della Repubblica, largo Turriziani, via Fratelli Bragaglia, piazza Valchera, via Aldo Moro e Parco del Matusa. Arte, dj set, concerti, mostre fotografiche, laboratori, animazione, shopping, visite guidate al campanile a cura della Pro Loco e la speciale notte al Museo comunale, in cui i bambini, come accade in numerose città del mondo, muniti di sacco di pelo, potranno trascorrere la notte nella struttura (massimo 20 bambini: prenotazioni all’indirizzo [email protected] ).

Inoltre, tanti eventi degli esercizi commerciali nelle aree interessate; in scaletta anche una speciale caccia al tesoro a cura del Ced comunale, mentre al Matusa saranno di scena stand Fiab, oltre a kick bike, percorsi in monopattino e mountain bike, stand della Croce Rossa con dimostrazioni pratiche di assistenza e soccorso. Il cinema teatro comunale Nestor sarà aperto con proiezioni per tutta la notte a prezzo ridotto; il comando di Polizia Locale, invece, proporrà un percorso di educazione stradale per i più piccoli; in piazzale Vittorio Veneto sarà allestita una giostra d’epoca, alla presenza di Nonno Cipollone (spettacolo clown); alla biblioteca Turriziani si terranno letture musicali; l’associazione Fotografi Ciociari sarà in corso della Repubblica con l’esposizione delle proprie opere. L’arte sarà la protagonista delle iniziative anche della Galleria Evangelisti di via Aldo Moro e del Centro InterArte Pubblica e Popolare, mentre il Camef permetterà ai visitatori di ammirare auto d’epoca.

Sono tantissimi, dunque, gli eventi previsti nel corso dell'iniziativa che divertirà e coinvolgerà famiglie, anziani, bambini, giovani, permettendo loro di vivere la città in modo diverso dal solito, grazie a un'opportunità di condivisione e aggregazione che attirerà visitatori da tutta la provincia.

L'elenco aggiornato degli eventi, in tempo reale, potrà essere consultato su www.comune.frosinone.it. Fonte: Comune di Frosinone

A Frosinone, una notte con la cultura e la musica per incontrarsi, divertirsi, fare shopping. Sabato 19 ottobre, dalle 20, l'amministrazione comunale ha organizzato la Notte Bianca della Cultura e della Musica. Il sindaco, Nicola Ottaviani, ha voluto coinvolgere nella manifestazione gli istituti e le associazioni che sono maggiormente impegnati nella promozione della cultura e dell'arte all'interno del t