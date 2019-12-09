Caricamento...

Frosinone, Isole pedonali: tanti a passeggio

Redazione Avatar

di Redazione

09/12/2019

Frosinone, Isole pedonali: tanti a passeggio
Continua ad aumentare l'afflusso, da parte di residenti e non residenti, alle isole pedonali realizzate nell'ambito del progetto portato avanti dall’amministrazione comunale. Nel fine settimana, infatti, famiglie, amanti dello shopping, giovani, anziani hanno approfittato delle aree pedonalizzate per passeggiare, socializzare e fare compere. Tanti anche gli sportivi, sia nella parte alta a corso della Repubblica e largo Turriziani, sia in quella bassa, in via Aldo Moro che, in bicicletta, monopattino o...di corsa hanno percorso le zone ibere dalle auto; diversi, infine, i gruppi di bambini che, muniti di pallone, hanno potuto giocare in tranquillità, mentre a poca distanza genitori e nonni si dedicavano agli acquisti o a prendere un caffè, nei numerosi bar aperti che hanno deciso di cogliere favorevolmente l'opportunità commerciale dell'isola pedonale nelle due zone della città.

Fonte: Comune di Frosinone

