Frosinone, Isole pedonali: la modulistica per i residenti

relativa alla istituzione delle isole pedonali in Via Aldo Moro, a partire da sabato 10 agosto. Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere, quindi, presentato al protocollo generale dell'ente, in piazza VI dicembre, per costituire titolo di accesso in deroga.

Nell’ambito degli interventi messi in atto dall’amministrazione Ottaviani per migliorare la qualità dell’aria e promuovere non solo abitudini maggiormente ecosostenibili, ma anche tesi a valorizzare il territorio e ogni iniziativa di aggregazione e coesione sociale, infatti, da sabato 10 agosto saranno istituite, in via sperimentale, le isole pedonali nella parte alta e in quella bassa della città. Dal 10 agosto al 15 settembre, l’area compresa dall’Arco Campagiorni alla chiesa della SS. Annunziata sarà aperta ai soli pedoni secondo i seguenti orari: nella giornata di sabato dalle 20 alle 24 e la domenica dalle 19 alle 24, con esclusione dell’8 settembre per altra manifestazione concomitante in largo Turriziani e delle giornate in cui la farmacia Sorda, in piazza Valchera, effettua il turno di apertura (14 settembre). L’isola riprenderà, poi, dal 21 settembre al 30 novembre, con le medesime modalità, con esclusione del 13 ottobre, per altra manifestazione concomitante in largo Turriziani e delle giornate in cui la farmacia Sorda, in piazza Valchera, effettua il turno di apertura (domenica 20 ottobre e sabato 2 novembre, appoggio). Per quanto riguarda la parte bassa del capoluogo, dal 10 agosto al 15 settembre sarà pedonalizzata l’area compresa dalla rotonda del Campo Sportivo fino a piazzale de Matthaeis, secondo i seguenti orari: nella giornata di sabato dalle ore 20 alle 24, mentre domenica dalle 10 alle 13 e dalle 19 alle 24, con esclusione dei residenti, il cui accesso sarà garantito, nell’area di via Aldo Moro, da via Po. L’isola riprenderà, poi, dal 21 settembre al 30 novembre, nella sola giornata di domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, con esclusione dei residenti. Questi ultimi, intestatari del mezzo, potranno anche rivolgersi al comando della Polizia locale, sito in piazzale Europa (quartiere Selva Piana), muniti di fotocopia del libretto auto, per fare richiesta dell’apposito contrassegno. L’ufficio preposto al rilascio del bollino identificativo per i residenti è aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Fonte: Comune di Frosinone