Frosinone, Isole pedonali: insieme Comune e commercianti

l miglioramento della qualità dell'aria con quelle connesse al commercio e alla disciplina della circolazione stradale.

Contestualmente, i rappresentanti degli esercenti, insieme all'amministrazione comunale, hanno concertato una serie di iniziative per rendere ancora più appetibile il passeggio e l'arredo urbano nel periodo natalizio, attraverso nuovi investimenti e accorgimenti concordati nella partnership tra pubblico e privato.

Alla fine del mese di ottobre è stata fissata la prossima tappa per la verifica della sperimentazione attualmente in atto, sempre nell'ottica di migliorare ulteriormente la sostenibilità ecologica, ambientale e commerciale del centro storico del capoluogo, a vantaggio anche dei residenti e dei visitatori provenienti dal resto del territorio provinciale.

Il Comune di Frosinone, nella persona del sindaco, Nicola Ottaviani, e degli assessori Rossella Testa e Antonio Scaccia, ha incontrato i commercianti del centro storico per verificare lo stato di attuazione sul programma delle isole pedonali nella parte alta della città. A seguito di quello che sarà anche l'evento della Notte Bianca, prevista per sabato 19 ottobre, si apporteranno ulteriori soluzioni per conciliare le esigenze de

Fonte: Comune di Frosinone