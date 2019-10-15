Frosinone, Isole pedonali: insieme Comune e commercianti
di Redazione
15/10/2019
Il Comune di Frosinone, nella persona del sindaco, Nicola Ottaviani, e degli assessori Rossella Testa e Antonio Scaccia, ha incontrato i commercianti del centro storico per verificare lo stato di attuazione sul programma delle isole pedonali nella parte alta della città. A seguito di quello che sarà anche l'evento della Notte Bianca, prevista per sabato 19 ottobre, si apporteranno ulteriori soluzioni per conciliare le esigenze del miglioramento della qualità dell'aria con quelle connesse al commercio e alla disciplina della circolazione stradale. Contestualmente, i rappresentanti degli esercenti, insieme all'amministrazione comunale, hanno concertato una serie di iniziative per rendere ancora più appetibile il passeggio e l'arredo urbano nel periodo natalizio, attraverso nuovi investimenti e accorgimenti concordati nella partnership tra pubblico e privato. Alla fine del mese di ottobre è stata fissata la prossima tappa per la verifica della sperimentazione attualmente in atto, sempre nell'ottica di migliorare ulteriormente la sostenibilità ecologica, ambientale e commerciale del centro storico del capoluogo, a vantaggio anche dei residenti e dei visitatori provenienti dal resto del territorio provinciale.
Fonte: Comune di Frosinone
