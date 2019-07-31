Frosinone, Isole pedonali dal 10 agosto

ealizzata grazie al contributo della commissione consiliare per l’ambiente, presieduta da Mariarosaria Rotondi, unitamente agli altri membri: Igino Guglielmi, Christian Bellincampi, Andrea Campioni e Vittorio Vitali.

Dal 10 agosto al 15 settembre, l’area compresa dall’Arco Campagiorni alla chiesa della SS. Annunziata sarà aperta ai soli pedoni secondo i seguenti orari: nella giornata di sabato dalle 20 alle 24 e la domenica dalle 19 alle 24, con esclusione dell’8 settembre per altra manifestazione concomitante in largo Turriziani e delle giornate in cui la farmacia Sorda, in piazza Valchera, effettua il turno di apertura (14 settembre). L’isola riprenderà, poi, dal 21 settembre al 30 novembre, con le medesime modalità, con esclusione del 13 ottobre, per altra manifestazione concomitante in largo Turriziani e delle giornate in cui la farmacia Sorda, in piazza Valchera, effettua il turno di apertura (domenica 20 ottobre e sabato 2 novembre, appoggio). Per quanto riguarda la parte bassa del capoluogo, dal 10 agosto al 15 settembre sarà pedonalizzata l’area compresa dalla rotonda del Campo Sportivo fino a piazzale de Matthaeis, secondo i seguenti orari: nella giornata di sabato dalle ore 20 alle 24, mentre domenica dalle 10 alle 13 e dalle 19 alle 24, con esclusione dei residenti, il cui accesso sarà garantito, nell’area di via Aldo Moro, da via Po. L’isola riprenderà, poi, dal 21 settembre al 30 novembre, nella sola giornata di domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, con esclusione dei residenti. Questi ultimi, intestatari del mezzo, potranno rivolgersi al comando della Polizia locale, sito in piazzale Europa (quartiere Selva Piana), muniti di fotocopia del libretto auto, per fare richiesta dell’apposito contrassegno. L’ufficio preposto al rilascio del bollino identificativo per i residenti è aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, e la distribuzione dei tagliandi autorizzativi inizierà lunedì 5 agosto.

Fonte: Comune di Frosinone