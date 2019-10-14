Frosinone, Interventi in via Valle Corina

La pulizia dei terreni e lo sfalcio della vegetazione sono oggetto, del resto, di una specifica ordinanza emanata dal sindaco, Nicola Ottaviani, deputata alla prevenzione degli incendi e dell’ eventuale stato di incuria in cui possono versare alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata, o aventi i fronti, su strade comunali. Tali aree, se non regolarmente oggetto di pulizia da parte dei privati proprietari, possono infatti determinare gravi problemi per la viabilità a causa della vegetazione o dei rami che impediscono la regolare proiezione di luce da parte degli impianti di pubblica illuminazione posti lungo le strade, andando a coprire anche la segnaletica stradale verticale. Senza contare, inoltre, che la presenza di vegetazione incolta sul margine della carreggiata stradale di pertinenza dei terreni frontisti, determina l’intasamento delle cunette stradali impedendo il regolare deflusso delle acque meteoriche, causando allagamenti e ristagni sulla sede stradale con conseguente pericolo per la circolazione. Lo stesso consigliere comunale Thaira Mangiapelo ha sollecitato l’intervento vista la situazione, di potenziale pericolo, rappresentata dal mancato sfalcio della vegetazione: il titolare dell’appezzamento ha quindi provveduto alla bonifica dell’area di propria pertinenza, evitando l'emissione.

Fonte: Comune di Frosinone