Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Interventi in via Valle Corina

Redazione Avatar

di Redazione

14/10/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Interventi in via Valle Corina
A seguito di alcuni sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale per verificare la presenza di rami e vegetazione incolta che, da terreni privati, possono provocare disagi sulla strada, gli uffici comunali sono intervenuti anche in via Valle Corina per rimuovere le ostruzioni parziali della sede stradale.
La pulizia dei terreni e lo sfalcio della vegetazione sono oggetto, del resto, di una specifica ordinanza emanata dal sindaco, Nicola Ottaviani, deputata alla prevenzione degli incendi e dell’ eventuale stato di incuria in cui possono versare alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata, o aventi i fronti, su strade comunali. Tali aree, se non regolarmente oggetto di pulizia da parte dei privati proprietari, possono infatti determinare gravi problemi per la viabilità a causa della vegetazione o dei rami che impediscono la regolare proiezione di luce da parte degli impianti di pubblica illuminazione posti lungo le strade, andando a coprire anche la segnaletica stradale verticale. Senza contare, inoltre, che la presenza di vegetazione incolta sul margine della carreggiata stradale di pertinenza dei terreni frontisti, determina l’intasamento delle cunette stradali impedendo il regolare deflusso delle acque meteoriche, causando allagamenti e ristagni sulla sede stradale con conseguente pericolo per la circolazione. Lo stesso consigliere comunale Thaira Mangiapelo ha sollecitato l’intervento vista la situazione, di potenziale pericolo, rappresentata dal mancato sfalcio della vegetazione: il titolare dell’appezzamento ha quindi provveduto alla bonifica dell’area di propria pertinenza, evitando l'emissione.

Fonte: Comune di Frosinone

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Piano La Selva: iniziati i lavori pubblici

Articolo Successivo

Allerta meteo per temporali

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023