Frosinone, Iniziati i lavori per le rotatorie a De Matthaeis
di Redazione
07/12/2019
Sono iniziati alle prime ore dell’alba i lavori per la realizzazione delle due nuove rotatorie, in Piazzale De Matthaeis, che proseguiranno per i prossimi giorni. La soluzione viaria adottata dall’amministrazione Ottaviani ha lo scopo di eliminare le intersezioni semaforiche presenti sull’area, permettendo al traffico di defluire con maggiore facilità, oltre a consentire alle autovetture, provenienti dal via Marco Tullio Cicerone, di proseguire la marcia direttamente verso Viale Roma, anche durante l’apertura delle isole pedonali del fine settimana.
Fonte: Comune di Frosinone
