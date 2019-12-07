Caricamento...

Frosinone, Iniziati i lavori per le rotatorie a De Matthaeis

di Redazione

07/12/2019

Sono iniziati alle prime ore dell’alba i lavori per la realizzazione delle due nuove rotatorie, in Piazzale De Matthaeis, che proseguiranno per i prossimi giorni. La soluzione viaria adottata dall’amministrazione Ottaviani ha lo scopo di eliminare le intersezioni semaforiche presenti sull’area, permettendo al traffico di defluire con maggiore facilità, oltre a consentire alle autovetture, provenienti dal via Marco Tullio Cicerone, di proseguire la marcia direttamente verso Viale Roma, anche durante l’apertura delle isole pedonali del fine settimana.

Fonte: Comune di Frosinone

Redazione

