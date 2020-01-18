Caricamento...

Frosinone, Disposta la chiusura di un bar divenuto punto di ritrovo di pregiudicati e spacciatori

18/01/2020

Il Questore ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che tutela la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico, nei confronti del titolare di un bar situato nel centro cittadino. Il provvedimento è stato adottato su proposta del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone e giunge al culmine di una prolungata ed approfondita indagine svolta congiuntamente alla locale Squadra Mobile. Questa attività ha portato all’arresto di alcuni abituali clienti di un bar situato nella parte bassa di Frosinone, divenuto nel tempo luogo nel quale veniva concertata la commissione di reati da parte di alcuni soggetti pluripregiudicati. Dalle indagini sono inoltre emersi elementi a sostegno dell’ipotesi che il locale stesso venisse utilizzato per attività illecite.

Fonte: Questura di Frosinone

