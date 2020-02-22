Caricamento...

Frosinone, Furto: denunciato un uomo

Redazione Avatar

di Redazione

22/02/2020

Frosinone, Furto: denunciato un uomo
Nella tarda serata di ieri, gli agenti della Squadra Volante di Frosinone si sono insospettiti notando un uomo che camminava a piedi portando con sé un borsone ed un sacco pieni di oggetti di varia natura. Il soggetto non è stato in grado di fornire una risposta convincente riguardo la provenienza dei beni, inducendo gli investigatori ad accertamenti più approfonditi. Essendo a quel punto evidente la loro illecita detenzione, gli operatori, dopo una serie di controlli, hanno constatato che  un locale di ristorazione, situato non molto lontano dal luogo del fermo, si presentava con una delle porte spalancata. Rintracciati i proprietari, hanno posto sotto sequestro la refurtiva e denunciato  per furto il responsabile, già noto per analoghi reati.

Fonte: Questura di Frosinone

Redazione

