Frosinone, Quartiere Scalo e nella zona alta della Città: controlli a tappeto

I servizi di prevenzione e controllo del territorio della Questura di Frosinone continuano incessantemente per stroncare i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti . Nella tarda serata di ieri il personale delle Volanti, con l’ausilio delle unità cinofili di Nettuno, in piazzale Pertini ha rivenuto 4, 8 grammi di sostanza stupefacente risultata essere marijuana . La sostanza era stata abbandonata vicino ai mezzi COTRAL che hanno lo scalo nel piazzale. Il personale delle Volanti, coadiuvato da personale della Polizia Stradale del Distaccamento di Sora, continuando le operazioni di polizia ha effettuato controlli documentali a cittadini italiani ed extracomunitari che si trovavano nei giardini del quartiere stazione, in piazzale Kambo e nelle strade adiacenti. Nel corso della notte sono stati effettuati i controlli anche ad un elevato numero di autovetture ed agli occupanti.

Fonte: Questura di Frosinone