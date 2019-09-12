Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Quartiere Scalo e nella zona alta della Città: controlli a tappeto

Redazione Avatar

di Redazione

12/09/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Quartiere Scalo e nella zona alta della Città: controlli a tappeto
I servizi di prevenzione e controllo del territorio  della Questura di Frosinone continuano incessantemente per stroncare i  reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti . Nella tarda serata di ieri  il personale delle Volanti, con l’ausilio delle unità cinofili di Nettuno, in piazzale  Pertini  ha rivenuto 4, 8 grammi di sostanza stupefacente  risultata essere marijuana .  La sostanza era stata abbandonata  vicino ai mezzi COTRAL  che hanno lo scalo nel piazzale. Il personale delle Volanti, coadiuvato da personale della Polizia Stradale  del Distaccamento di Sora, continuando le operazioni di polizia ha  effettuato controlli documentali a cittadini italiani ed extracomunitari  che si trovavano nei giardini del quartiere stazione,  in piazzale Kambo e nelle strade adiacenti. Nel corso della notte sono stati effettuati i controlli anche ad un elevato numero di autovetture ed agli   occupanti.

Fonte: Questura di Frosinone 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Ritiro rifiuti ingombranti: ecco quando

Articolo Successivo

Frosinone, Furto su auto: denunciati gli autori

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

Frosinone: la Polizia arresta una coppia di corrieri e sequestra ingente carico di cocaina

22/07/2022

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

22/06/2022

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

Tre arresti eseguiti nel fine settimana dagli agenti della polizia di stato

08/11/2021