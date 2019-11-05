Frosinone, Commemorazione di Pietro Tiravanti

i Frosinone, uno degli istituti di formazione più prestigiosi a livello nazionale e internazionale, meta di studenti provenienti da tutto il mondo.

Pietro Tiravanti – ha dichiarato il sindaco Ottaviani – ha dato lustro alla città di Frosinone, distinguendosi per coraggio e abnegazione, offrendo la propria vita per quel Paese che, solo qualche decennio dopo, avrebbe portato a termine un doloroso percorso per assicurare ai propri cittadini la pace, la democrazia e la libertà. Partecipare alla commemorazione di questa storica data - ha proseguito il sindaco - deve rappresentare un impegno personale e sociale di tutta la comunità, unita nel sentimento di gratitudine verso quanti hanno sacrificato la propria vita per il Paese.

Solo attraverso la tolleranza, la pace, la coesione, la democrazia, la libertà, è possibile raggiungere una vera forma di progresso, civile e sociale, affinché non si rischi di perdere il senso di Patria e dello Stato, alla base della nostra storia. Inoltre, se oggi la città di Frosinone può vantare una delle venti Accademie di Belle Arti più importanti d'Italia, grazie alla realizzazione della nuova sede, un pezzo importante del mosaico che ha portato alla realizzazione della struttura è stato inserito, sicuramente, dall’eroica figura di Pietro e dall’intera famiglia Tiravanti.