Frosinone, City Outdoor: arrivano i primi dehors

unti di accesso Internet tramite wi-fi, agevoleranno la permanenza all’esterno dei locali da parte della clientela, evitando così situazioni di contatto all’interno dei locali.

City Outdoor ha lo scopo di permettere, da una parte, la ripresa delle attività di bar e ristorazione attraverso agevolazioni tributarie e amministrative e, dall’altra, di tutelare ulteriormente la popolazione sul distanziamento sociale da tenere, anche nel corso della fase 2. Fino al 31 ottobre, dunque, la giunta comunale ha previsto la deroga al regolamento in materia di dehors purché le strutture siano aperte, e non chiuse (con la possibilità di utilizzare le aree esterne per una superficie superiore a quella attualmente concessa); inoltre, sono ammessi materiali e tipologie di dehors diverse rispetto a quelle fino ad oggi autorizzate.

A questo proposito, l’amministrazione, al fine di garantire uniformità estetica delle strutture, valorizzando così il decoro urbano, ha precisato che gli esercenti che vorranno utilizzare tali nuove opportunità, saranno tenuti a predisporre addobbi verdi e floreali su tutto il perimetro delle installazioni esterne. È possibile formulare la richiesta di installazione sul portale “Impresa in un giorno” dell’assessorato al commercio, coordinato da Antonio Scaccia: grazie all’introduzione dello strumento del silenzio-assenso, l’autorizzazione si intenderà come rilasciata una volta inserita la domanda nel sistema, anche in caso di silenzio da parte dell’amministrazione comunale, decorso il termine di 15 giorni e previo il pagamento dei relativi importi, con le diminuzioni indicate.