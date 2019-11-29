e periodo dell’anno. I primi, accolgono la luce nel mondo svelata dalla nascita di un bimbo in una mangiatoia, a Betlemme; i secondi festeggiano la rivincita del giorno sul buio notturno.

Nel corso dell’evento di sabato, saranno inoltre accese le luminarie artistiche, contraddistinte dal campanile e dagli altri elementi realizzati ad hoc per il capoluogo, montate dall'amministrazione Ottaviani, quest'anno, già dal mese di ottobre. Grazie a questo accorgimento, è stato possibile ottenere un abbattimento dei costi (rispetto all'investimento complessivo) che, normalmente, lievitano, per la stessa manodopera, nel periodo strettamente natalizio, in modo tale da riutilizzare ed investire il risparmio generato nel prolungamento della rete e delle aree commerciali coinvolte nell'evento.

Diverse le iniziative e le sorprese in programma sabato 30 e domenica 1: tra le altre cose, nei giardinetti presso la Chiesa Sacra Famiglia, sabato mattina è previsto il teatro dei burattini, mentre domenica mattina i piccoli presenti potranno giocare con delle bolle di sapone... giganti. Tanta musica anche con i Sambarato: la street band itinerante di 12 elementi, con le sue percussioni, guiderà gli astanti in un viaggio ritmico coinvolgente sia nella parte alta che in quella bassa della città. Fonte: Comune di Frosinone

Sabato 30 novembre alle 17.30 in piazzale Vittorio Veneto, con “Frosinone città delle luci”, iniziativa organizzata dall’amministrazione Ottaviani, si... accenderà un percorso che coinvolgerà l'intero capoluogo, per tutta la durata delle festività, tra illuminazioni artistiche, giochi di luci, intrattenimenti, per godersi il Natale in città. La luce, infatti, costituisce il filo conduttore che unisce credenti e laici nel celebrare questo particolar