Frosinone, Chiusura delle scuole il sabato: il sindaco proroga l’ordinanza per la tutela della qualità dell’aria

Non esiste, attualmente, una panacea o una soluzione unica per azzerare il problema del PM10, PM2,5 o PM1: per questo motivo, abbiamo ritenuto opportuno portare avanti una serie di interventi tramite una programmazione che è andata a coinvolgere tutti gli aspetti su cui un ente locale ha margine di manovra. Quindi, abbiamo rinnovato la flotta del trasporto pubblico locale, con mezzi tutti euro 5, euro 6, a metano e a batteria, eliminando quelli a maggior impatto ambientale; il Comune ha, inoltre, disposto migliaia di controlli sulle caldaie civili e industriali, visto che proprio gli impianti termici incidono per percentuali intorno al 40% sul livello di emissioni in atmosfera. L ’introduzione della settimana corta, con i benefici connessi ad una maggiore areazione atmosferica per 48 ore consecutive, unita alle altre iniziative messe in campo dall’amministrazione, rientra nel programma di risanamento della qualità dell’aria che, negli ultimi tre anni, ha permesso al capoluogo di registrare un importante miglioramento, con la riduzione del 20% dei livelli di emissione. I traguardi raggiunti in tal senso non sono avvenuti per mera casualità, ma sono il frutto di una serie di scelte precise: è un grande risultato per l'amministrazione comunale ma soprattutto una vittoria per gli sforzi e la sensibilità dell'intera cittadinanza. È importante ricordare che il concetto di ambiente coincide con il diritto alla salute, un diritto che deve essere garantito all’intera collettività.

Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha emesso la proroga, valida fino al 31 gennaio 2020, dell’ordinanza formale di chiusura degli istituti di istruzione presenti nel capoluogo, per la giornata del sabato, sia per le attività didattiche che di natura strettamente amministrativa. Il provvedimento, come già preannunciato nelle riunioni tenutesi nel corso dell’anno con i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado e con i responsabili delle istituzioni di carattere universitario, unitamente all’Accademia di Belle arti e al Conservatorio, rientra tra quelli adottabili dal sindaco per la tutela della salute pubblica, e risulta connesso all’innalzamento significativo dei valori di PM10 delle emissioni in atmosfera, provenienti dai veicoli a motore e dagli impianti di riscaldamento civili e industriali. In tal modo, si tende ad attenuare l’effetto sia delle emissioni prodotte dalle caldaie delle decine di edifici scolastici presenti sul territorio, sia della stessa circolazione stradale che porta in città circa 130.000 persone al giorno, a fronte dei 50.000 residenti, generando un ricambio dell’aria, almeno per le 48 ore consecutive del weekend, tra il venerdì e la domenica. Il provvedimento potrà essere reiterato nel caso in cui permangano gli sforamenti dei livelli di emissione, rispetto ai limiti normativi consentiti di 50 µg/m³, quale media giornaliera. Proprio di questa e delle altre misure adottate dall’amministrazione si è parlato, oggi, nel corso della trasmissione “Centocittà”, condotta da Ilaria Amenta, Gianluca Semprini e Duccio Pasqua. Ai microfoni del programma di Rai Radio 1, il sindaco, Nicola Ottaviani, ha spiegato:

Fonte: Comune di Frosinone