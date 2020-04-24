Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Frosinone, Avviso per convenzioni con le farmacie, nell'emergenza Covid-19

Redazione Avatar

di Redazione

24/04/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Frosinone, Avviso per convenzioni con le farmacie, nell'emergenza Covid-19
Il Comune di Frosinone ha pubblicato la manifestazione di interesse alla fornitura di buoni per acquisto di Farmaci per l’Emergenza Covid-19, rivolta alle farmacie ubicate sul territorio del Comune di Frosinone disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di farmaci da parte dei richiedenti in possesso dei requisiti previsti.
Le farmacie interessate ad accettare buoni spesa per la fornitura di farmaci sono dunque invitate a manifestare interesse, facendo pervenire apposita dichiarazione redatta secondo il modello allegato entro le ore 16:00 di lunedì 27 aprile 2020 all’indirizzo pec [email protected], con il seguente oggetto : “Richiesta di accreditamento per la costituzione dell'elenco dei soggetti accreditati per la fornitura farmaci”. L’Ente effettuerà il pagamento entro 30 giorni dall’emissione della fattura della relativa farmacia. L’accreditamento previsto dal presente bando riveste carattere di eccezionalità in relazione alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e pertanto lo stesso si considererà concluso al superamento dell’emergenza stessa. Qui l'avviso e il modulo: https://tinyurl.com/yd6akd4r

Fonte: Comune di Frosinone

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Sindaco Ottaviani: la Tav, un sogno coltivato da 8 anni

Articolo Successivo

Frosinone, Comune: contributi per gli affitti

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023