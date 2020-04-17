Frosinone, Aumentano le visite WhatsApp al cimitero

Gli interessati potranno rivolgersi, anche nei prossimi giorni, all’amministrazione comunale per fissare l’appuntamento, contattando, solo tramite WhatsApp, il numero 342 9967003. Al numero indicato risponderà un operatore cimiteriale o un volontario della Protezione civile, per prendere appuntamento ed effettuare, successivamente, un ingresso in diretta video all’interno del cimitero. Tramite la popolare app di messaggistica istantanea, una volta raggiunto, dal volontario, il luogo fisico ove riposa il defunto, l’utente potrà raccogliersi in preghiera o in meditazione dinanzi all'immagine in diretta video per due minuti, con il supporto del volontario che guiderà il familiare dal piazzale esterno fino all'interno della struttura cimiteriale, nel percorso online di andata e ritorno.

Anche nella giornata odierna, sono state decine i cittadini, anche non residenti nel capoluogo, che hanno voluto fruire della possibilità di effettuare una visita virtuale all’interno del cimitero di Colle Cottorino, con l’applicazione WhatsApp del telefonino, attraverso il supporto fornito dagli operatori cimiteriali e dai volontari della Protezione civile, nell’ambito del progetto predisposto dal sindaco Nicola Ottaviani.

Fonte: Comune di Frosinone