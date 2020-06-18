Caricamento...

Frosinone, Acea: interruzione idrica venerdì 19 giugno

Redazione Avatar

di Redazione

18/06/2020

Acea Ato 5 comunica che, per un intervento di manutenzione programmato, venerdì 19 giugno dalle ore 12 alle 22 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d'acqua in via Valle Fioretta, zona stazione, via Carlo Conti, via Fornaci, via Colle del Vescovo, via Colle Timio, Circonvallazione Colle Timio, loc. Colle Faito, via Pergolesi, via Albinoni, via Marittima, viale Grecia, viale Portogallo, corso Lazio, via Pratillo, via Castagnola, via Verdi, via Gaeta, via per Frosinone, via Cavoni, via Madrid, zona Ospedale, zona aeroporto e zone limitrofe.
Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Fonte: Comune di Frosinone

