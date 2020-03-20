Frosinone, Covid19: Sei stato nell'Istituto Neuromed di Pozzilli? Contatta l'Asrem

Neuromed ha già comunicato di avere adottato tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli.

Dalle ore 8 di domani mattina i cittadini possono contattare la Polizia Locale di Sora al numero 0776831027 per comunicare i propri dati ed il periodo di frequentazione della struttura sanitaria.

Il Sindaco Roberto De Donatis invita tutti coloro che negli ultimi 20 giorni si fossero recati presso l'Istituto NEUROMED di Pozzilli a contattare l'Asrem ai seguenti recapiti telefonici: 0874313000 0874409000 La misura è stata adottata unicamente a scopo precauzionale per effettuare un censimento del numero di cittadini che sono stati ricoverati o hanno frequentato la struttura medica nell'ultimo periodo. Nessun allarmismo, quindi, visto che il Centro

Fonte: Comune di Frosinone