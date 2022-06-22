Formia: controllo straordinario del territorio con accertamenti e ritiro patenti

Nel corso di questo week-end, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, i militari della Compagnia di Formia, collaborati da quelli del Nucleo Cinofili di Roma Ponte Galeria, hanno eseguito numerosi servizi di controllo del territorio straordinario finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Servizi intensificati soprattutto al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali. Numerose le pattuglie impiegate per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, conseguendo diversi risultati: sono state eseguite molteplici perquisizioni personali/veicolari/domiciliari unitamente alle unità cinofile di Santa Maria di Galeria e segnalate alla competente autorità amministrativa numerose persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti sequestrando complessivamente gr. 20 di sostanza stupefacente del tipo hashish/marijuana. Nell’ambito del medesimo servizio, i militari hanno effettuato numerosi controlli avvalendosi della strumentazione idonea per l’accertamento alcolemico, elevando nel complesso 6 e ritirando tre patenti di guida per guida in stato di ebrezza.

Fonte: Comando Provinciale Carabinieri