Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Covid19, Confagricoltura Frosinone dona un monitor multiparamentrico da terapia intensiva allo Spaziani

Redazione Avatar

di Redazione

23/04/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Covid19, Confagricoltura Frosinone dona un monitor multiparamentrico da terapia intensiva allo Spaziani
Un contributo alla lotta contro il Covid-19 da parte di Confagricoltura Frosinone. domani mattina (giovedì 23 Aprile), alle 12.00, il presidente dell’organizzazione agricola Vincenzo del Greco Spezza donerà, presso la sala operatoria dell’Ospedale Fabrizio Spaziani, un monitor multiparametrico da Terapia Intensiva da abbinare al sistema per Anestesia WATO 35. Sarà da subito utilizzato per contrastare l’emergenza epidemiologica, successivamente, quando sarà superata, verrà impiegato nelle sale operatorie. I fondi per l’acquisto del monitor arrivano dalla Onlus Senior Età della Saggezza alla quale, ogni anno, viene devoluto il 5 per mille dei 730 lavorati dal Caf della Confagricoltura Frosinone.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, Comune: contributi per gli affitti

Articolo Successivo

Uil Frosinone, Cassa in deroga, Garullo e Tarquini: “Oltre 10mila richieste dal sud del Lazio”

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023