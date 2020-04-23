Covid19, Confagricoltura Frosinone dona un monitor multiparamentrico da terapia intensiva allo Spaziani
di Redazione
23/04/2020
Un contributo alla lotta contro il Covid-19 da parte di Confagricoltura Frosinone. domani mattina (giovedì 23 Aprile), alle 12.00, il presidente dell’organizzazione agricola Vincenzo del Greco Spezza donerà, presso la sala operatoria dell’Ospedale Fabrizio Spaziani, un monitor multiparametrico da Terapia Intensiva da abbinare al sistema per Anestesia WATO 35. Sarà da subito utilizzato per contrastare l’emergenza epidemiologica, successivamente, quando sarà superata, verrà impiegato nelle sale operatorie. I fondi per l’acquisto del monitor arrivano dalla Onlus Senior Età della Saggezza alla quale, ogni anno, viene devoluto il 5 per mille dei 730 lavorati dal Caf della Confagricoltura Frosinone.
Articolo Precedente
Frosinone, Comune: contributi per gli affitti