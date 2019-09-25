Home Attualità Ceccano Festival Street Food: il menù

E' finalmente iniziato il conto alla rovescia per il Festival Street Food di Ceccano. Nel cuore della splendida Ceccano, arriva il format TTSFOOD con la sua carovana di Street Chef. Con il Patrocinio del Comune, la Typical Truck Street Food torna in Ciociaria per la seconda volta, in piazzale Bachelet con tante novità, sfiziosi cibi dal mondo, tante prelibatezze nostrane, spettacoli e giochi di luci. 20 selezionati Street Chef a bordo dei loro Truck, ApeCar e Stand Cucina "ON THE ROAD" posizionati a cerchio orchestreranno padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet. Ma non solo street food, nei 3 giorni, street band itineranti, live band e la compagnia del CIRCUS VILLAGE, con i suoi artisti di strada e circensi. Una consolle con dj-set al centro del villaggio per l'intrattenimento musicale e tante luci per la giusta atmosfera. Spazio anche per i più piccoli con bolle di sapone giganti, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia. Gli street-chef, proporranno ricette provenienti da tutta Italia e non solo. IL MENU': Arrosticini di pecora (Bizzi), Panini con burrata e polpo arrosto ( L'Apulia), Hamburger e hot dog gourmet ( Food Family), Hamburger di chianina (Griddled), Panino con scottona sfilacciata (AO!), Tiramisù espresso e Cheesecake ( Cookie Jam), Arrosticini e patata a spirale ( Ape Magna), Arrosticini e patata a spirale ( Ape Magna), Cuoppo di pesce fritto (Sfizio capitale), Cucina tipica siciliana (Bontà siciliane), Bombe e ciambelle calde, sfogliatelle e tante golosità ( Petriglia dolciaria), Mozzarella di bufala di Battipaglia farcita ( Le notti dei briganti), Paella valenciana e sangria (La Rueda), Pasta mantecata in forma di parmigiano e fritti vari gusti (I butteri), Birra cruda artigianale bavarese ( Landshuter Brauhaus ), Olive e cremini ascolani (Oliva Time), Specialità messicane (Colo Loco), Caciocavallo impiccato (Masseria Cilento), Mojito vari e panini cubani ( Mojiteria), Cuzzetiello e pizza fritta (Napul'è).