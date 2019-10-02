Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Cassino, Morte dell'operaio alla FCA: la denuncia del Partito Comunista Italiano

Redazione Avatar

di Redazione

02/10/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Cassino, Morte dell'operaio alla FCA: la denuncia del Partito Comunista Italiano
L’espressione è per tutti uguali: sgomento, incredulità, rabbia. Subito dopo scatta il pensiero e il moto solidale per Fabrizio Greco, il lavoratore quarantenne morto stanotte sotto una pressa a freddo. Purtroppo non è una morte inaspettata. Il sindacato i rappresentanti dei lavoratori, come ad esempio Pierluigi De Filippis rls Fiom solo una settimana fa, denunciava rischi e pericoli. Una frase lapidaria racchiude tutto:
Il carico di lavoro è rimasto uguale ma prima era spalmato su 4.300 operai, ora su 3.700». Per questo ora lo sbocco è stato uno sciopero di 8 ore su tutti e tre i turni dello stabilimento Fca di Cassino. Lo stop è stato proclamato dalle segreterie territoriali di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic e Uglm con le Rsa dello stabilimento. La salute e la sicurezza sul lavoro sono "un diritto imprescindibile. Non si può e non si deve morire durante il lavoro", affermano i sindacati, esprimendo “cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima”. Questa mattina, davanti ai cancelli, oltre ai lavoratori, ai sindacati e qualche famigliare, anche il Partito Comunista Italiano ha voluto testimoniare il cordoglio, la solidarietà, e la denuncia che deve portare ad una lotta contro questo sfruttamento che consuma vite umane al pari delle materie prime che usa per fare prodotti da vendere! Dichiara il Segretario del PCI Lazio Oreste della Posta: “ E’grave l’incidente sul lavoro allo stabilimento F.C.A di Cassino!  Il lavoratore, Fabrizio Greco, di 40 anni di Pontecorvo che è morto, lascia la moglie e due figlie piccole. Il PCI denuncia che uno stabilimento dove vi erano 4300 dipendenti, oggi ridotto a soli  3700 unità, resta con la stessa produzione di un tempo con un evidentemente aumento del carico di lavoro con oltre 500 operai in meno. – quindi con veemenza il segretario comunista chiude - Questi episodi accadono  per due motivi fondamentali: il primo che mancano ispettori sul lavoro e il secondo che lavoratori sono sempre più ricattati e accettano di lavorare con più rischi per salvaguardare il proprio salario. Noi siamo qui a porgere cordoglio alla famiglia e solidarietà ai lavoratori ma è chiaro che è ora di cambiare totalmente il registro  sul lavoro scrivendo una nuova legge del diritto del lavoro la cosa impressionante che alcuni operai davanti ai cancelli dello stabilimento F.C.A. di Cassino hanno dichiarato che non abbiamo più diritti  e i  salari sono molto bassi. Questa è una grande verità a cui tutta la sinistra deve dare una risposta!.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Patrica, Lavori di manutenzione: prevista sospensione idrica

Articolo Successivo

Cassino, Documento di riconoscimento falso: arrestato un uomo

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Pignalberi cita in giudizio la Meloni e chiede i danni, il Tribunale di Cassino apre il procedimento

Pignalberi cita in giudizio la Meloni e chiede i danni, il Tribunale di Cassino apre il procedimento

06/05/2022

Frosinone: il 2° Congresso Provinciale UILposte di Frosinone e Latina del 29 aprile

Frosinone: il 2° Congresso Provinciale UILposte di Frosinone e Latina del 29 aprile

04/05/2022

Pignalberi vince sulle Iene: il giudice del tribunale di Frosinone emette un provvedimento di blocco del servizio

Pignalberi vince sulle Iene: il giudice del tribunale di Frosinone emette un provvedimento di blocco del servizio

24/02/2022