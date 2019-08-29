Fonte: Acea Ato 5
Atina, Acea Ato 5 annuncia una sospensione idrica
di Redazione
29/08/2019
• Via della Cartiera, via Le Forme, via Romana II, via Cominio, via Lungo Melfa (da incrocio con via Romana fino a incrocio via Cominio). Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).
