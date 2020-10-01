Caricamento...

Ciociaria Report24 Logo Ciociaria Report24

Al via i lavori per la risistemazione della strada statale Sora-Frosinone

Redazione Avatar

di Redazione

01/10/2020

Facebook
Twitter
Whatsapp
Al via i lavori per la risistemazione della strada statale Sora-Frosinone
Prosegue la spinta nel programma di investimenti del Gruppo FS sulle infrastrutture. Al via anche i lavori per la risistemazione della Strada Statale Sora-Frosinone da parte di ANAS, società del Gruppo FS Italiane, che investirà 7.5 milioni di euro per il completo rifacimento del manto stradale. L’ultimazione dei lavori è prevista entro la fine dell’anno. I lavori si affiancano all’inserimento della nuova fermata del treno Alta Velocità di Trenitalia a Frosinone e Cassino, creando così una rete infrastrutturale efficiente con notevoli vantaggi per le persone e per tutto il tessuto economico anche della Ciociaria.

Ufficio stampa Ferrovie dello stato

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone: mobilità sostenibile, il piano è in partenza

Articolo Successivo

La Stellantis scommette sullo stabilimento di Piedemontano San Germano

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

Abbigliamento monouso: che cos'è, a che cosa serve e strumenti utili

23/04/2024

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

Come promuovere un marchio: strategie di marketing offline

08/04/2024

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto

Cassino: giovedì 5 presentazione del progetto "Infopoint Diffusi InLazioSud"

03/10/2023