Al via i lavori per la risistemazione della strada statale Sora-Frosinone

Prosegue la spinta nel programma di investimenti del Gruppo FS sulle infrastrutture. Al via anche i lavori per la risistemazione della Strada Statale Sora-Frosinone da parte di ANAS, società del Gruppo FS Italiane, che investirà 7.5 milioni di euro per il completo rifacimento del manto stradale. L’ultimazione dei lavori è prevista entro la fine dell’anno. I lavori si affiancano all’inserimento della nuova fermata del treno Alta Velocità di Trenitalia a Frosinone e Cassino, creando così una rete infrastrutturale efficiente con notevoli vantaggi per le persone e per tutto il tessuto economico anche della Ciociaria.

Ufficio stampa Ferrovie dello stato