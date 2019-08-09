Caricamento...

San Giovanni Incarico, Sospensione idrica

09/08/2019

Si comunica che per lavori di manutenzione da effettuarsi sulla rete in via Matrice, lunedì 12 agosto dalle ore 08:00 fino a tardo pomeriggio, si verificherà una sospensione del flusso idrico, in particolare le zone interessate saranno le seguenti:
  • via Matrice
  • via Starza
  • via Pilone
  • via Vignali
  • S.P. 257
  • zone limitrofe

Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Fonte: Acea Ato 5

