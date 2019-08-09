San Giovanni Incarico, Sospensione idrica

- via Matrice
- via Starza
- via Pilone
- via Vignali
- S.P. 257
- zone limitrofe
Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).
Fonte: Acea Ato 5
Caricamento...
venerdì, il 23 gennaio 2026
di Redazione
09/08/2019
Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).
Fonte: Acea Ato 5
Articolo Precedente
Minturno, Inquinamento Rio Recillo: le associazioni chiedono chiarimenti
Articolo Successivo
Serrone, Sospensione idrica