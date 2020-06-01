Paliano, Emergenza Coronavirus: la Johnny&Mary offre supporto psicologico e psichiatrico gratuito

Nella gestione dell’emergenza Covid-19 la salute mentale e il benessere psicologico sono a rischio. Il timore del contagio, le misure di isolamento, tanto indispensabili sul piano sanitario, quanto difficili su quello umano, la solitudine, i lutti, le incertezze economiche: tutti elementi che possono far nascere attacchi di ansia, stress, paure, disagio.

Per questo la Johnny&Mary - società che si occupa di riabilitazione psichiatrica - ha disposto in piena pandemia il servizio di supporto psicologico telefonico gratuito per popolazione del Comune di Paliano.

A partire dal mese di giugno 2020 è attivo uno sportello di sostegno psicologico e psichiatrico aperto a tutta la cittadinanza.

Già in piena pandemia ci siamo resi totalmente disponibili per la popolazione del territorio palianese con il supporto psicologico telefonico. Dal prossimo giovedì 4 giugno 2020 sarà possibile effettuare colloqui di sostegno in presenza, nei locali messi a disposizione dal Comune di Paliano. Noi siamo quotidianamente coinvolti in dinamiche di rischio per la salute mentale anche in momenti lontani dall’emergenza. Sappiamo benissimo a cosa si va incontro senza una prospettiva di sostegno e di assistenza concreta. Per tali motivi offriamo la nostra disponibilità professionale per tutti gli abitanti della Città di Paliano. La salute mentale è un diritto e noi siamo a disposizione affinché non venga compromesso a causa di questa terribile emergenza sanitaria.