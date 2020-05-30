Frosinone, Avanti con il progetto di 12 km di piste ciclabili

re lotti funzionali, permettendo, nei tratti ad unico senso di marcia, di realizzare anelli e circuiti variabili tra i 4 e i 5 km ognuno, per assicurare la fruizione in sicurezza dei percorsi, a seconda delle diverse fasce di età degli utilizzatori.

Le nuove piste ciclabili andranno a rivoluzionare il sistema della mobilità urbana – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – costituendo un utile supporto per i cittadini che, specie nella parte bassa della città, avranno la possibilità di praticare una sana attività motoria e, soprattutto, di lasciare a casa l’autovettura. Stiamo accelerando le procedure, che sono già iniziate durante il periodo dell’emergenza sanitaria, tanto che puntiamo ad aprire entro l’estate i primi tratti dei nuovi percorsi. Probabilmente, da un problema importante e diffuso, come quello di garantire il distanziamento tra le persone, stiamo creando una nuova chance per rivisitare la qualità della vita.

Stanno procedendo, in questi giorni, i tecnici, incaricati dall’amministrazione Ottaviani, di effettuare i rilievi, per il posizionamento di circa 12 km di piste ciclabili all’interno del tessuto urbano del capoluogo, che costituiranno una valida alternativa ai classici mezzi di trasporto, sia di natura privata che pubblica. Il progetto definitivo arriverà in giunta nella settimana entrante e sarà suddiviso in t

Fonte: Comune di Frosinone