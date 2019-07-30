Caricamento...

Frosinone, Immigrazione: 9 rimpatri in 10 giorni

Redazione Avatar

di Redazione

30/07/2019

Negli ultimi dieci giorni del mese di luglio, l’Ufficio immigrazione della Questura di Frosinone ha espletato attività relativa all’espulsione di 9 cittadini extracomunitari clandestini sul territorio.
Alcuni dei soggetti colpiti dal decreto di espulsione, tutti con vari precedenti penali che vanno dall’associazione  a delinquere allo spaccio di sostanze stupefacenti a reati contro il patrimonio, sono stati immediatamente accompagnati alla frontiera e imbarcati su voli verso la loro nazione di origine, altri accompagnati presso i centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) in attesa di poter effettuare tutte le attività burocratiche finalizzate all’espulsione vera e propria. Si tratta di cittadini del Gambia, Guinea Bissau, Albania, India e Argentina. L’attività di controllo continua senza sosta.

Fonte: Questura di Frosinone 

