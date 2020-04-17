Caricamento...

Frosinone, Riparte la cura del paesaggio e del verde

di Redazione

17/04/2020

A seguito delle modifiche normative introdotte con gli ultimi decreti emessi dal Governo, il Comune di Frosinone ha riattivato immediatamente la programmazione della cura degli spazi e delle aree verdi inserite all’interno del patrimonio comunale. La società De Vizia, in adempimento di alcune specifiche condizioni del contratto di servizio, ha già effettuato i primi interventi di sfalcio delle erbe e delle potature su alcune delle strade e marciapiedi presenti nel territorio urbano mentre, dalla prossima settimana, riprenderanno le operazioni di manutenzione del patrimonio arboreo nei parchi e giardini, pur rimanendo chiuso l’accesso al pubblico da parte dei cittadini e in attesa di quelle che saranno le decisioni che saranno adottate dal Governo e dalla Regione in materia di lockdown.

Fonte: Comune di Frosinone

