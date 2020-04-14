Frosinone, Cimitero: grande interesse per le visite in diretta video

Cresce l’interesse anche da parte dei media nazionali per l’iniziativa ideata dall’amministrazione comunale di Frosinone, attraverso la quale sarà possibile effettuare visite in diretta video – naturalmente rimanendo all'interno della propria abitazione – presso il civico cimitero di Colle Cottorino. Da giovedì 16 aprile, attraverso l’ausilio della tecnologia, dei volontari della Protezione civile e degli addetti alla struttura cimiteriale, infatti, coloro che hanno perso un proprio caro – anche per motivi diversi dal Covid-19 – potranno rivolgersi a un numero telefonico dedicato, che sarà indicato, per poter effettuare un ingresso in diretta video all’interno del cimitero.

Tramite l’applicazione WhatsApp, ossia con la messaggistica istantanea in video, una volta raggiunto, dal volontario, il luogo fisico ove riposa il defunto, l’utente potrà raccogliersi in preghiera o in meditazione dinanzi all'immagine in diretta per due minuti, con il supporto del volontario della Protezione civile che guiderà il familiare dal piazzale esterno fino all'interno della struttura cimiteriale, nel percorso online di andata e ritorno. In questa prima fase di sperimentazione del servizio, saranno previste dalle 30 alle 40 visite al giorno, attraverso la prenotazione telefonica.