Sora, Distribuzione delle mascherine

Redazione Avatar

di Redazione

06/04/2020

Il Sindaco Roberto De Donatis ha reso noto che la Protezione Civile Regionale ha donato alla nostra Città le mascherine usa e getta. La distribuzione delle stesse avverrà attraverso i volontari della Protezione Civile di Sora. E’ possibile prenotare le mascherine chiamando il numero dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico allo 0776828219 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Fonte: Comune di Sora

