Frosinone, Presentata la nuova flotta del trasporto pubblico locale

Inoltre, la tabella dei percorsi dei mezzi è stata aggiornata in modo da poter coincidere con le partenze e gli arrivi dei treni che, con la fermata Tav, sosteranno a Frosinone, diventando, quindi, appetibili, anche per l’utenza proveniente dal’Agro Pontino, dall’Abruzzo e dal circondario della provincia di Frosinone.

Con l’interconnessione tra fermata Tav e mezzi del trasporto pubblico locale – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – il capoluogo diventerà un importante nodo di interscambio per tutti coloro che potranno lasciare qui l’auto e spostarsi comodamente a Firenze, Milano e Napoli. In questo modo, il Comune di Frosinone dimostra di valorizzare ogni opportunità in grado di costituire volano di sviluppo per l’intero territorio.