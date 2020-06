Sora, Coronavirus: aggiornamenti

CITTA’ DI SORA

Nessun nuovo contagio, 0 i decessi

PROVINCIA DI FROSINONE

2 nuovo contagio, 0 i decessi



REGIONE LAZIO

5 nuovi casi di positività, 50 pazienti guariti, 2 i decessi

Provincia di Latina, Rieti e Viterbo nessun nuovo caso di positività al virus, 0 i decessi



SITUAZIONE NAZIONALE

318 nuovi casi di positività al virus, 55 decessi, 1737 o guariti. 183 pazienti escono dai reparti COVID-19, 16 pazienti escono dalle terapie intensive



CONSIDERAZIONI GENERALI



Le misure emergenziali hanno dato frutti positivi rispetto alla possibilità del contagio ma l’attenzione deve rimanere alta, bisogna rimanere saggi nella normalità.



Giovedì 4 giugno riprenderà il mercato settimanale con tutte le tipologie di vendita per i titolari dei posteggi in possesso di licenza. Il mercato si terrà nella modalità sicura studiata giovedì 28: nella giornata odierna si è provveduto ad istallare la segnaletica orizzontale per la corsia dei mezzi di soccorso. A seguito di ulteriori studi e riunioni, fatte le necessarie valutazioni, si provvederà a far ripartire anche le attività degli spuntisti.



Si ricorda che quando si effettua il cambio delle lampade, è necessario accendere la linea della pubblica illuminazione per individuare le lampade non funzionanti e, a seguito dell’intervento, verificare che la linea funzioni.

